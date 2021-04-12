بملابس فورمال.. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة جوهرة

لفتت جوهرة الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة و مميزة، حيث ارتدت بنطلون فورمال باللون البيج و نسقت معه بلوزة و بليرز بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

اتسمت إطلالة جوهرة في أحدث جلسة تصوير بأنها كشفت عن قوامها الرشيق و ذوقها الراقي، أنتعلت هاف بوت و حقيبة يد صغيرة باللون البيج أيضا، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.