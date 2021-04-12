كوريا الجنوبية تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 110 آلاف و146 حالة.



وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1770 حالة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 103 أشخاص.