باكستان تسجل 4584 إصابة جديدة و58 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 725 ألفا و602 حالة.



وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و501 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 634 ألفا و835 شخصا، بعدما تماثل 3 آلاف و135 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.