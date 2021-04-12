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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الاثنين ،  استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة،  مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى  23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27 

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