فيديو وصور ..عمرو الجناينى : البنك التجارى الدولى داعم مستمر لتطوير التعليم

أكد عمرو الجنينى ممثل عن البنك التجارى الدولى خلال كلمته بمؤتمر تدشين عددا من المشروعات التعليمية لشركة تطوير مصر العقارية ان البنك التجارى الدولى يعتبر من شركاء النجاح لشركة تطوير مصر منذ انطلاقها فى السوق المصرى محققة العديد من المشاريع الناجحة بكل المقايس .

وأوضح أن البنك التجارى الدولى يقدم حلولا بنكية لانشاء منصات تكنولوجية متكاملة لدعم التعليم لافتا إلى أن البنك داعم مستمر لتطوير التعليم

من جانبه أكد احمد شلبى المدير التنفيذى لتطوير مصر أن شركته تضع دائما تطوير التعليم نصب أعينها.

وقدم الشكر خلال مؤتمر صحفى مساء الأحد لجميع ممثلى السفارة الأمريكية والبريطانية وممثل البنك التجارى الدولى وممثلى عدد من المدارس المشاركة بالمؤتمر للاعلان عن عدد من التعاقدات الجديدة لدعم التعليم بمشروعات الشركة.

وقال: بدأنا تطوير مصر فى ٢٠١٤ وكان هدف الشركة منذ البداية قيام الشركة على مبدأ تقديم حياة متكاملة وليس مبانى فحسب .

وأضاف لدينا رؤية منذ بداية عملنا أننا نقدم قيمة مضافة ..وتقديم تنمية مستدامة وسعيدة مع تصميمات مبتكرة وكل عام يضيف فريق عمل تطوير مصر ابداع مختلف وقيمة حقيقية مضافة .