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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: تنفيذ اللقاء العلمي الأول لرابطة أطباء الكلى

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية نفذت  اللقاء العلمي الأول لرابطة أطباء الكلي بمستشفيات محافظة الشرقية، وذلك أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بمقر نقابة الصيدلة بالزقازيق، بحضور الدكتور ياسر الهندي أستاذ أمراض الكلي بجامعة الزقازيق ورئيس رابطة الكلي بالشرقية، والدكتور أمير العقيلي أستاذ أمراض الكلى بجامعة الزقازيق وأمين عام الرابطة، والدكتور محمود سعودي أخصائي الكلي بمستشفى القنايات المركزي ومقرر الرابطة، والدكتور علي همام مدير وحدة الكلي بمستشفي الأحرار التعليمي، وعدد كبير من أطباء الكلي بمستشفيات المحافظة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تدريب الأطباء علي مشاكل الكلي، وكيفية التعامل معها، وتم القاء محاضرات عن صيام رمضان لمريض الفشل الكلوي، ومشاكل العظام التي تواجه مريض الكلي وكيفية منعها وعلاجها، كما تم عقد ورش عمل لأطباء الكلي.

 

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن سعادته بإنشاء هذه الرابطة، موجهاً بإنشاء روابط علمية للتخصصات الطبية المختلفة بمحافظة الشرقية، لصقل الكوادر الشابة، ورفع كفاءة الأداء الأطباء بمحافظة الشرقية، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، مؤكدا علي أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء ومختلف الفرق الطبية بالمحافظة، من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات العلمية، والدورات التدريبية، وورش العمل، وأهمية تطوير أداء العمل، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، في جميع التخصصات الطبية، وفي نهاية اللقاء العلمي تم تسليم وكيل الوزارة درع الرابطة تقديراً لجهوده في إنشائها للمرة الأولى بالمحافظة.

 

وعلي جانب أخر فقد اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين على استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق فضلا عن تكثيف الحملات الدورية لمتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك وتوفير كافة الاحتياجات لجمهور المواطنين .

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