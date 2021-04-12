توتنهام يدافع عن سون في واقعة الإساءات العنصرية

دافع نادي توتنهام هوتسبير،عن مهاجم كوريا الجنوبية،سون هيونج مين لاعبه، بشأن الإساءات العنصرية التي وجهت له على وسائل التواصل، بعد استهدافه عقب الهزيمة 1-3 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط سون أرضًا وهو يمسك بوجهه بعد أن اصطدمت به يد سكوت ماكتوميناي دون قصد في بداية لعبة أسفرت عن هدف سجله إدينسون كافاني، لكنه أُلغي في قرار مثير للجدل عقب مراجعة الفيديو.

ومنح سون، التقدم لتوتنهام بعد فترة وجيزة من الهدف الملغي، لكن المان يونايتد رد عن طريق فريد وكافاني وميسون جرينوود.

ونقلًا عن “رويترز”،قال توتنهام في حسابه على تويتر:"إن جولة جديدة من المباريات والمزيد من الإساءات العنصرية المقيتة ضد أحد لاعبينا".

وأضاف:"تم إبلاغ منصات التواصل الاجتماعي بذلك مرة أخرى، وستجري الآن مراجعة شاملة بجانب رابطة الدوري الممتاز لتحديد الإجراء الأكثر فاعلية في المستقبل".

وكان ديفنسون سانشيز زميل سون، هدفًا لإساءات عنصرية على الإنترنت أيضًا، بينما تعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لإهانات عنصرية ومن بينهم ثلاثي مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال وأكسل توانزيبي وماركوس راشفورد، ومدافع تشيلسي ريس جيمس.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الأسبوع الماضي، إن النادي يرغب في ترك أثر، في الصراع ضد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت، وربما ينضم لأندية أخرى في مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي.