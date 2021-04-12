محافظ الشرقية يوجه بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بكورونا

المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،إجتماعاً مع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق الإسعاف والدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي، وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات الكافية لمجابهة ومحاصرة الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد والوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأكد المحافظ،خلال الاجتماع،ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

كما طالب محافظ الشرقية الجهات المشاركة بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا،تحسبا لزيادة عدد المصابين مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي،مؤكدا ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

وشدد المحافظ،خلال الاجتماع،على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي بكل مستشفى، وكذلك متابعة المخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي، والتأكد من كفاءة عمل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لضمان تقديم الخدمة بشكل منتظم والتواصل مع شركة الصيانة في حالة وجود أي معوقات مع اعداد تقرير يومي موضح به كميات الاكسجين المتوفرة بكل مستشفى علي حدى.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة واستخدام المطهرات الشخصية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للخروج من تلك الأزمة بسلام.

وعلى جانب أخر، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية نظمت اللقاء العلمي الأول لرابطة أطباء الكلى بمستشفيات محافظة الشرقية، وذلك امس الأحد بقاعة الإجتماعات بمقر نقابة الصيدلة بالزقازيق، بحضور الدكتور ياسر الهندي أستاذ أمراض الكلي بجامعة الزقازيق ورئيس رابطة الكلي بالشرقية، والدكتور أمير العقيلي أستاذ أمراض الكلى بجامعة الزقازيق وأمين عام الرابطة، والدكتور محمود سعودي أخصائي الكلي بمستشفي القنايات المركزي ومقرر الرابطة، والدكتور علي همام مدير وحدة الكلي بمستشفي الأحرار التعليمي، وعدد كبير من أطباء الكلي بمستشفيات المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تدريب الأطباء على مشاكل الكلى، وكيفية التعامل معها، وتم القاء محاضرات عن صيام رمضان لمريض الفشل الكلوي، ومشاكل العظام التي تواجه مريض الكلي وكيفية منعها وعلاجها، كما تم عقد ورش عمل لأطباء الكلى.