أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 12-4-2021

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-4-2021؛ بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وبحسب ما جاء بجدول أسعار الخضروات والفاكهة المعلن من الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، سجل سعر الكيلو الواحد من الطماطم نحو 2.25 جنيه كأعلى سعر والبطاطس بـ2.7 جنيه للكيلو، والبصل بـ 4.5 جنيه.

وسجل سعر الكيلو جرام الواحد من الكوسة نحو 5 جنيهات والجزر بدون عروش بـ 2.5 جنيه للكيلو والفاصوليا الخضراء بـ 8 جنيهات للكيلو والباذنجان البلدي بـ 5.5 جنيه للكيلو والرومي منه بـ 5 جنيهات، والأبيض بـ 5.5 جنيه.



وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي أو الحامي 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان بـ 16 جنيها والملوخية بـ 7 جنيهات، أما الخيار الصوب بـ 5.5 جنيه والبلدي منه بـ 5 جنيهات.



وبلغ سعر الكيلو الواحد من البسلة نحو 6.5 جنيه والبامية بـ 35 جنيها، والسبانخ بـ 5 جنيهات للكيلو والثوم بـ 9 جنيهات والقلقاس بـ 6.5 جنيه للكيلو و البنجر بـ 4 جنيهات.



وعلى مستوي الفاكهة، فقد وصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة لـ 8 جنيهات والبرتقال الصيفي بـ 4 جنيهات، و اليوسفي بـ 7 جنيهات والجريب فروت بـ 10 جنيهات والليمون بـ 16 جنيها.



والعنب الأصفر أو الأسود المستورد بـ 20 جنيها للكيلو والتفاح الأمريكي بـ 23 جنيها والجولدن منه بـ 17 جنيها والتفاح السوري اللبناني بـ 14 جنيها .