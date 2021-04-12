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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تشدد الرقابة على جمع التبرعات خلال شهر رمضان

صدى البلد

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بدولة الكويت، عبدالعزيز شعيب، عن توجه لتوطين العمل الخيري، وتوجيهه لمساعدة المحتاجين والأسر المتعففة في البلاد في ظل جائحة كورونا.

وكشف شعيب في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية، عن مراقبة مشددة لجمع التبرعات، وعدم وجود تهاون مع أي مخالفات.

وفي ما يتعلق بجهود متابعة التبرعات خلال شهر رمضان، لفت شعيب إلى فرق ميدانية ولجان من الوزارة تقوم بمتابعة مشاريع جمع التبرعات التي تنفذها جمعيات خيرية، مضيفًا أن هناك تعليمات واضحة وصارمة في هذا الشأن، بالالتزام بالضوابط والقوانين، وسترفع تقارير للجهات الرقابية بعد انتهاء جمع التبرعات.

وأكد المسؤول الكويتي على ضرورة أن تكون جميع الجهود المبذولة في خدمة الكويت وتحسين سمعتها.

وشدد شعيب على تنفيذ تطبيقات توجيهات مجلس الوزراء في ما يتعلق بضوابط العمل الخيري، علاوة على توزيع السلال الرمضانية بشكل يتسق مع الاشتراطات الصحية.

وبينما عاد شعيب إلى ممارسة مهامه من جديد بعد براءته مما نسب إليه من مخالفات إدارية أوقف بموجبها 3 أشهر عن العمل في 9 يناير الماضي، أكد لـ “القبس” أن التحقيقات التي جرت معه بعد ايقافه عن العمل انتهت إلى عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات، شاكرا من دعمه ووقف بجانبه من قياديين وموظفين.

وأكد شعيب أن لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشعان العتيبي رؤية تطويرية لعمل الوزارة، وستعمل الإدارة التنفيذية على تحقيق الطموح المطلوب في القريب العاجل.

الكويت التبرعات رمضان العمل الخيري شهر رمضان

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