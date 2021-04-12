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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحدث إنجازات الحكومة لدعم استراتيجية الدولة لـ التحول الرقمي، والذي يعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق المؤمنة، تم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام ٢٠١٩،

 وبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2020، من خلال: توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية، وبدايةً من منتصف 2020 تم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بالاعتماد على الكوادر المصرية بمختلف الخطوط التكنولوجية.


يهدف المجمع إلى تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لتكوين رؤية استراتيجية في عدة موضوعات ودعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبي وإحكام السيطرة على محررات الدولة، فضلًا عن جذب الاستثمارات لصالح الصناعات الموازية والمكملة في هذا المجال.


أما على مستوى المواطن فيهدف المجمع إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة له، وضمان حصوله على خدمات حكومية ميسرة، بما يوفر مزيدًا من الوقت والجهد للجميع.

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مجلس الوزراء التحول الرقمي الخطوط التكنولوجية التهرب الضريبى الصناعات الموازي

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