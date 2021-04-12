هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يتم السماح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة، مشيرا إلى أن الهيئة تسلمت الكراكة الجديدة مهاب مميش.



وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وصلت يوم السبت، موضحا أنه يتم عمل اليوم بالقناة إحتفال بوجودها على القناة.



وتابع أن كراكة مهاب مميش تعد من أكبر الكراكات بالشرق الأوسط ، وطولها 147 مترا ونصف ، وتعمل من أعماق من 8 أمتار إلى 35 مترا.



وأكد أن هناك كراكة أخرى ستصل للقناة شهر أغسطس هذا العام، حيث أنها تعد إضافة للهيئة، "الهيئة دائما فى تطوير".



وأشار إلى أن الحركة الآن بالقناة منتظمة تماما، لافتا إلى أن هناك قسما كاملا يطلق عليهم "القياسين" لقياس مدى تناسب أى سفينة مع القناة.

