عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يتم السماح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة، مشيرا إلى أن الهيئة تسلمت الكراكة الجديدة مهاب مميش.


وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وصلت يوم السبت، موضحا أنه يتم عمل اليوم بالقناة إحتفال بوجودها على القناة.


وتابع أن كراكة مهاب مميش تعد من أكبر الكراكات بالشرق الأوسط ، وطولها 147 مترا ونصف ، وتعمل من أعماق من 8 أمتار إلى 35 مترا.


وأكد أن هناك كراكة أخرى ستصل للقناة شهر أغسطس هذا العام، حيث أنها تعد إضافة للهيئة، "الهيئة دائما فى تطوير".


وأشار إلى أن الحركة الآن بالقناة منتظمة تماما، لافتا إلى أن هناك قسما كاملا يطلق عليهم "القياسين" لقياس مدى تناسب أى سفينة مع القناة.
 

قناة السويس كراكة مهاب مميش اخبار التوك شو هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

لبنان.. انهيار الليرة يعمق جراح المواطنين مع دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد