ضبط سائق يلقى حمولة الصرف الصحي في الطريق العام بكفر شكر

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، من ضبط سائق جرار يقوم بتفريغ حمولة الصرف الصحي على الطريق العام والشوارع؛ مما يمثل خطرا على الصحة العامة للمواطنين وتلوث البيئة. تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.



جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة مواجهة ظاهرة تفريغ سيارات كسح الصرف الصحي بالطرق والشوارع والترع.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بحملة للمرور على مناطق المدينة وقرى الوحدات المحلية لمحاصرة تلك الظاهرة وضبط أصحاب السيارات والجرارات المخالفين.



حيث تم التحفظ علي جرار كسح الصرف الصحى من المنازل أثناء تفريغ حمولته من الصرف الصحي في الطريق العام بقرية كفر كردي ويتسبب فى ضرر بيئى للمواطنين وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.



وأكد رئيس المركز المدينة أنه تم تشكيل لجنة للمرور المستمر على كافة شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لاكتشاف أى مشكلات وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها دون وساطة أو محسوبية .



وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على مواجهة ظاهرة إلقاء سيارات وجرارات كسح الصرف الصحي حمولتهم فى الشوارع والطرق وحانبى الترع والمصارف المائية وذالك من خلال المرور المستمر على مناطق المركز والمدينة حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين.



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