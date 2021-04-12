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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكالة الفضاء المصرية: نمتلك الكوادر البشرية والبنية التحتية للاستثمار في الفضاء

الرئيس التنفيذي لوكالة
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر تمتلك الكوادر البشرية والبنية التحتية للاستثمار فى الفضاء. 

وأكد أنه منذ 60 عاما وصعود رائد فضاء روسي للفضاء كان يعد حدثاعظيما جدا، حيث إنه فى ذلك الوقت كان يعد هذا الحدث نقلة تكنولوجية للعالم.


وأضاف "القوصى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الغزو بالفضاء فتح الطريق لتحقيق إنجازات فضائية، موضحا أن روسيا حتى الآن صعدت 45 رائد فضائي، حيث إن اليوم يتم الاحتفال باليوم الدولى للرحلة البشرية إلى الفضاء.

وتابع أن هذا الاحتفال تأخر نتيجة الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، بالإضافة إلى انغلاق الاتحاد السوفيتي، إلا أنه حاليا أصبح هناك استقلالية والقدرة على الإعلان بالمناسبات والاحتفال بها، ومنها مناسبة غزو الفضاء.

وأكد أن كل ما هو موجود من وسائل تكنولوجية حاليا تعد ناتج لأبحاث الفضاء والتكنولوجيا الخاصة بها، ومنها أجهزة الهواتف وصغر حجمها، لافتا إلى أن أمريكا لديها السلاح الفضائي.


 

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