تحصين 50946 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام بالدقهلية

استمرت اليوم الاثنين أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة "قطاع الطب البيطرى " حيث بدأت الحملة أعمالها السبت الماضي الموافق 3 إبريل الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أن أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 50946 رأس ماشية من الابقار والأغنام بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين..

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