صحف السعودية: تطبيق إلكتروني للمسجد النبوي .. والصين تصدم العالم من جديد .. وصحة المملكة تحذر من تجمعات رمضان

خدمة الكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.

إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، في تناول القضايا والملفات المهمة المحلية والإقليمية والدولية ، التي تشغل اهتمامات الجميع.

حيث أبرزت صحيفة الرياض خبر تدشّين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.



واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني، الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي، وذلك للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.



وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد النبوي، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.



وبحسب الجريدة أيضا فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.



وأوضحت الوزارة، أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).



جريدة عكاظ أبرزت خبر أول اعتراف علني بضعف اللقاحات الصينية؛ حيث قال مدير المراكز الصنينة للحد من الأمراض الدكتور غاو فو، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة شينغدو (جنوب غرب الصين)، إن فعالية اللقاحات الصينية متدنية جداً، وإن الحكومة الصنية تدرس خلط تلك اللقاحات لتعزيز فعاليتها. وأضاف: «اللقاحات الصينية ليست لديها معدلات حماية عالية».

وكانت الصين قد وزعت مئات الملايين من جرعات لقاحاتها على دول العالم، في محاولة لإنجاح ما عرف بـ«دبلوماسية اللقاحات»، وللتشكيك في فعالية اللقاحات الغربية.

وقال الدكتور غاو فو: «الآن أضحى قيد الدراسة رسمياً ما إذا كان يتعين علينا استخدام لقاحات مختلفة الصنع في عملية التحصين».



كما أبرزت الجريدة وصف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التغيرات في تنقلات الناس وارتباطها بزيادة حالات كورونا بـ«الصادمة»، مشيراً إلى أن أرقام الحالات ترتفع بشكل ملحوظ مقارنة بما هو في مثل هذا الوقت من العام الماضي، «ما يدلل على أن التحركات والتجمعات لأفراد المجتمع أصبحت كثيفة وصادمة؛ لأنها أصبحت أكثر كثافة من ذي قبل».

وأضاف أن الوزارة ما زالت ترصد ارتفاعاً في الحالات المؤكدة، ما يشير إلى الممارسات التي تسهم في انتقال العدوى وزيادة في الحالات الحرجة.

وتساءل «إلى أين سنتجه مع هذا التهاون والاستهتار من البعض»، وأبدى المتحدث تخوفه من أن تتجه بنا تلك التصرفات وتعيدنا إلى الوراء.. إلى مراحل صعبة.

وأشار العبدالعالي، إلى أن شهر رمضان يتطلب توخي الكثير من الحذر سواءً في ارتياد المطاعم من خلال التأكيد على لبس الكمام وترك مسافات والتباعد، وكذا الحال عند أداء الصلوات في المساجد من خلال إحضار السجادة الخاصة وترك المسافات بين الآخرين عند الدخول أو الخروج من المساجد.



صحيفة المدينة أبرزت تحذيرات الأرصاد من طقس المملكة اليوم الاثنين حيث توقعت انتشار سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة .



صحيفة الإقتصادية أبرزت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.



كما اهتمت الجريدة بخبر تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و929 ألفًا و563 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة أكثر من 135 مليونًا و360 ألفًا و20 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.