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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات والواردات تعلن عن المؤهلات المطلوبة لشغل 120 وظيفة بمطار القاهرة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد ١٢٠ وظيفة وذلك في العديد من التخصصات للعمل بمعامل وإدارات المقر الرئيسي للهيئة في مطار القاهرة وفروعها بمحافظات الجمهورية ( الإسكندرية، السويس، دمياط، بورسعيد، السلوم) عن طريق التعاقد لمدة عام طبقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ طبقا للبند ٣/٤ لموازنة الباب الرابع.


وتشمل هذه الوظائف الحاصلين على بكالوريوس علوم حاسبات ومعلومات، وبكالوريوس هندسة حاسبات وميكانيكا وكيمياء وكهرباء وغيرها من التخصصات الهندسية، وبكالوريوس علوم تخصص كيمياء، وبكالوريوس زراعة.

ويتم تلقى طلبات المتقدمين للتعاقد على الوظائف الخالية المشار إليها الكترونياً فقط، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المستندات المطلوبة من البريد الإلكترونى: [email protected] وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولن يتم الإلتفات للطلبات الواردة على غير وسيلة البريد الإلكترونى أو بعد إنقضاء فترة الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة بالإعلان، علماً بأن اخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق ١٥/ ٤ /٢٠٢١ ولن يتم الإلتفاف لأى طلبات بعد انتهاء الموعد القانونى.

وفيما يلي جميع التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لجميع الوظائف وأماكن العمل :

 

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مطار القاهرة اعلان وظيفة الصادرات والواردات المؤهلات المطلوبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

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