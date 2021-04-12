العربية للتصنيع تكشف خطة الهيئة لإنتاج وتوريد 1000 عربة بضائع لـ السكة الحديد

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن القيادة السياسية الآن تولى أهمية كبيرة جدا لنمو الصناعة لتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر.



وأضاف عبد المنعم التراس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توطين الصناعة فى مصر من ضمنها صناعة السيارات والمكونات الخاصة بها سواء الكهربائية، او إحلال المركبات التى تعمل بالوقود التقليدي للغاز الطبيعي وتنشيط التصنيع المحلى.



وتابع ان توجيه الرئيس السيسي بتحويل الصناعة إلى صناعة رقمية عن طريق تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الماكينات والمعدات للمصريين.



وأكد أن عامل الوقت مهم جدا في تلك الخطة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات سريعة فيما يخص قطاع الصناعة، كما أن هناك اهتمام من الدولة والحكومة في إنتاج وتوريد 1000 عربة بضائع بالسكة الحديد أو نقل ركاب.



وأشار إلى أن هناك تطوير الأن بمختلف أنواع النقل، متابعا أن تكلفة تطوير المصنع المسئول عن تصنيع العربات مليار و200 مليون، وهناك عربات أخرى خاصة بالسكة الحديد سيتم دراستها، بحيث يكفى مطالب السوق المصري وأن يكون مؤهل للتصدير للدول الأفريقية والعربية.



