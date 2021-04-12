مغرور و متكبر.. أصالة تهاجم محمد رمضان

هاجمت الفنانة أصالة الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته أمس، ونشرت صورة للفنان عمرو يوسف وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت أصالة قائلة :" أكبر ثروة بالحياة هيّي الصداقة وعمر يوسف من النّاس النّادر نشوفهم.. كيف بيقدر يكون لكلّ الّلي حواليه أخّ قريب شهم مُهذّب بيحترم الكلّ وبيخدم الكلّ وفيه مواصفات الفنّان الحقيقي ، أكيد الّلي بيجرحك بيجرحنا وعدمّ ردّك على مغرور أو متكبّر منّ عظيم أخلاقك الّلي معروفه عنّك ياأحلى شباب بلادنا كلّها ، والنّجاح بإنتظارك والنّاس بتشتاقلك لأنّك خير مين يكون بينهم لأنّك بقيت منهم ، وصباح الفلّ على حلوتنا الحبيبه كنّوده شريكتك المُحبّة الوفيّه "

قال الفنان محمد رمضان ، إنه قام بتصوير إعلان بالزي الفرعوني، مشيراً إلى أنها كانت بمناسبة موكب المومياوات وليس بسبب المسلسل الذي تم وقفه.

وأشار " رمضان " خلال لقائه مع برنامج " مساء دي إم سي " المُذاع على فضائية " دي إم سي "، إلى أنه يفتخر بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس له بأحد الملوك الفرعونية وهو " أحمس " ، معقباً : شخصية أحمس ديه طموحي من أيام مسرح المدرسة".

وتعجب الفنان من نقد البعض لهذا الأمر ، قائلاً : " أحمس ده بتاعنا كلنا، هو خال الممثل الزميل؟ " .

وأضاف رمضان: "أحب أبقى تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهوري، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهور ومن المتربصين".