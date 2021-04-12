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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات موسعة لإزالة الإشغالات بمدن القليوبية ..صور

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملات موسعة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بالشوارع والطرق وذلك للعمل على سهولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

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ففى مدينة كفر شكر، قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بحملة لتحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين ، حيث تم رفع الاشغالات التى تعوق حركة الطريق من شارع جمال عبد الناصر وإفساح الطريق العام أمام حركة السيارات وسير أهالينا المواطنين.


وأكد رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على الشوارع والطرق والميادين مستمرة لرفع كافة الاشغالات وتحرير الشوارع والطرق من كافة أشكال تعطيل حركة المرور والطريق بهدف سهولة حركة السيارات وسير أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام.


وفى مدينة قليوب أضاف مجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أن مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق نفذ حملة اشغالات بشارع العاشر من رمضان بمدينة قليوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


من جانبه أوضح المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها إستمرار حملات رفع الاشغالات وإخلاء الأرصفة والميادين والشوارع من الباعه الجائلين.


حيث تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع الاشغالات والأجهزة المعاونه بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها استهدفت رفع الاشغلات بمنطقة الكباري وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعه الجائلين ورفع التندات المخالفه ورفع كافة المعوقات الموجودة أمام المحلات التجارية.


وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية احالة العاملين بمركزي شباب للتحقيق بسبب الغلق في اوقات العمل الرسمية.


جاء ذلك بناء علي توصية اللجنة المشكلة من محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وطوخ . 


وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب الشموت و كفر الشموت وفرسيس وكفر العرب وسندنهور وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد أما مركز شباب كفر فرسيس مغلق في اوقات العمل الرسمية.


وفي ادارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب كفر علوان و منشية مشتهر و ميت كنانة وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض كورونا المستجد اما مركز شباب مشتهر مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به.
كما قامت اللجنه بمتابعه الاعمال الخاصه بترميم صور مركز شباب كفر العرب ونشاط كرة القدم على الملعب المنجل لمركز شباب الشموت.


وقد أمر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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اخبار محافظة القليوبية رفع الإشغالات الباعة الجائلين الطرق الحركة المرورية

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