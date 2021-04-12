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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يزور دمياط لتسليم بوالص تأمين للعمالة غير المتظمة

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية للمحافظات،حيث يزور محافظة دمياط، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"  التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

 

واستقبلت منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة في مستهل جولته بالمحافظة ،حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ  بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، وفاءً لما وعد به  الوزير في هذا الخصوص ، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

ومن المقرر  أن تشمل بوالص التأمين على الحياة لـ 1503 عاملا غير منتظم من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة ، فضلا عن 1804 من صغار الصيادين الذي تم حصرهم بعد جولات الوزير بالمحافظات البحرية ، وذلك للتأمين علي الحياة  ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

 

كما يلتقي الوزير والمحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم ومساعدتهم في مبادرة "ابدأ مشروعك" ، بالإضافة إلي تسليم عداداً من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة ، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني  للمتدربين علي مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة المتواجدة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد بدمياط.

 

 

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