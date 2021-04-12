صاحبة السعادة .. إسعاد يونس تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 71

تحتفل النجمة إسعاد يونس اليوم الموافق 12 إبريل بعيد ميلادها الـ 71 والتي أثرت فى الفن المصري بالعديد من الأعمال، سواء بالتمثيل أو الإنتاج أو التأليف، وآخرها الإذاعة والإعلام، ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة صاحبة السعادة.

اسمها الحقيقى ودراستها

إسعاد يونس، ممثلة ومؤلفة ومنتجة ومذيعة مصرية، ولدت بالقاهرة فى 12 أبريل عام 1950، واسمها الحقيقى إسعاد حامد يونس جمال الدين.

تخرّجت إسعاد يونس في معهد الإرشاد السياحي في 1972. وعقب تخرّجها مباشرة، عملت كمذيعة في فندق "شيراتون" القاهرة، وكانت تقدّم الحفلات، وعروض الأزياء، والبرنامج الليلي لقسم المبيعات.

بداية مسيرتها الفنية

عملت إسعاد يونس كمذيعة ومعدّة برامج في إذاعة "الشرق الأوسط"، وكانت تمد البرنامج اليومي بالمعزوفات الكلاسيكية، وكانت مسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض المسرحيات، مثل "كلام رجالة"، و"طبق سلاطة" لمحمد عوض.

جاءت انطلاقة إسعاد يونس الحقيقية في الفن، عندما اختارها الفنان سمير غانم لتشاركه بطولة مسلسل "حكاية ميزو" في 1977، واذي تجسّد في أحداثه شخصية "صافيناز عبد الغني"، مع فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد أباظة، ومن تأليف لينين الرملي.

وقدّمت أول أدوارها المميزة في المسرح في 1979، من خلال دور أساسي في مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، والتي تجسّد فيها شخصية "سعيدة مبارك"، مع أبو بكر عزت، وسهير البابلي، وهي من إخراج السيد راضي، ومن تأليف بهيج إسماعيل.



أبرز كتابات إسعاد يونس



وفي عام 1985، خاضت إسعاد يونس أولى تجاربها في الكتابة السينمائية، من خلال فيلم "المجنونة" التي كتبت القصة والسيناريو والحوار، وشاركت في بطولته إلى جانب محمود عبد العزيز، ومها أبو عوف، وهو إخراج عمر عبد العزيز، والفيلم مأخوذ عن قصة "اعزف لحن الغموض" للكاتب الأمريكي جو هايمز.

كما أن إسعاد يونس كتبت قصة وسيناريو وحوار مسلسلها الأشهر "بكيزة وزغلول" في 1987، وهو إخراج أحمد بدر الدين، وتجسّد فيه شخصية "زغلول العشماوي"، بينما تجسّد زميلتها في المسلسل الفنانة سهير البابلي شخصية "بكيزة الدرملي".



لإسعاد يونس العديد من التجارب في كتابة الأعمال الفنية، فكتبت قصة وسيناريو وحوار مسلسل "زغلول يلمظ شقوب" في 1990، وهو من إخراج مدحت السباعي، ومن بطولة محمد رضا، وحسن حسني، وجميل راتب، ومحسنة توفيق، وليلى شعير.

كما أن إسعاد كتبت قصة فيلم "تك تك بوم" في 2011، وهو إخراج أشرف فايق، ومن بطولة محمد سعد، ودرة.

وبخلاف الكتابة، فإن لإسعاد يونس أيضا لها عدة تجارب في مجال الغناء، ومن الأغاني التي سجّلتها بصوتها: "أبو زعيزع"، و"على قد الليل"، و"البيانولا".

أبرز أعمال إسعاد يونس

أبرز أعمال إسعاد يونس السينمائية " يارب ولد ، المتسول ،شعبان تحت الصفر، إحنا بتوع الأتوبيس".

ومن أبرز أعمال إسعاد يونس الدرامية " بكيزة وزغلول ، السقوط فى بئى سبع ، حكاية ميزو، وتألقت إسعاد يونس فى العديد من الاعمال المسرحية أبرزها " السيدة حرمه ، عروسة تجنن ، باللو باللو".