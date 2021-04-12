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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات الرقابية  في شمال سيناء لضبط الأسعار قبل رمضان

حملات لضبط الأسعار
حملات لضبط الأسعار في أسواق سيناء

أكد  علاء الدين سمري مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، على استمرار الحملات والرقابة التموينية المشددة لضبط الأسعار في الأسواق،ومتابعة توزيع وصرف المقررات وتحرير محاضر للمخالفين، علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري لمتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

تعزيز المواد الغذائية:
مشيراً إلى انه تم  تعزيز المواد الغذائية والأرصدة التموينية والسلع المتنوعة بما يكفي استهلاك واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.  بأنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث التموين للمرور على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة، لضبط الأسعار 

كما تم التنسيق لتوفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة وتوفير كميات إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، واتخاذ عدة إجراءات لتأمين وصول الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك، بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال سمري: إن جميع السلع واحتياجات المواطنين متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع. 


ولفت سمري ، الي انه  تم ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

حملات رقابية اسواق شمال سيناء ضبط الأسعار رمضان

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