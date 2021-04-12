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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسكندرية بلا إدمان.. حملة توعوية تجوب المجتمع السكندري على مدار عامين

مبادرة إسكندرية بلا
مبادرة "إسكندرية بلا إدمان "

قالت الدكتورة أميرة ذكي، منسق عام مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" ، إن المبادرة تستهدف شباب الجامعة والمجتمع السكندري، موضحة أن المبادرة انطلقت في مايو 2019 الماضي .

وأصافت الدكتورة أميرة ذكي، عبر "زووم" لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى، أن المبادرة تم تدشينها بالتعاون مع "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزراة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المبادرة تعتمد على فريق عمل من جامعة الإسكندرية ، والذي يشمل أساتذة وطلاب ، وتم تدريب الطلاب على المشاركة المجتمعية ، وخلال عام واحد نفذ البرنامج مجموعة من البرامج والحملات التوعوية .

ولفتت إلى أن المبادرة تبنت دوريا رياضيا ، وتبناه نائب رئيس جامعة الإسكندرية ، بدعم من قيادة الجامعة ، ولا زالت المبادرة تعمل في أنشطتها ومستمرة .

وتابعت أن المبادرة استهدفت بعض مدن "بشائر الخير " بدعم من القوات المسلحة ، إلى جانب توفير سبل دعم لمن يحتاج لعلاج .

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