لأجل تدليلها .. سيدة تقوم بتركيب أظافر لكلبتها تثير الجدل .. شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لسيدة نشرت صور أظافر كلبتها بعد تركيب أظافر صناعية لها وعلقت "من أجل تدليلها"، وأثارت تلك الصور حالة من الجدل بين الرواد.

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور" البريطانية، فإن سيدة نشرت صورا لكلبتها بأظافر صناعية موضحة أسفل الصورة أنها تحب تدليلها كأنها ابنتها الصغيرة وليست كلبتها.

أثارت السيدة الجدل بين الرواد بعد رؤية الأظافر الصناعية للكلبة، وأكدوا أن تركيب الأظافر للكلبة ليس لطيفا أو تجميليا على الإطلاق بل يراه البعض إهانة في معاملة الحيوانات.

طالب متابعي تلك السيدة بإزالة الأظافر الصناعية من أقدام الكلبة وإلا تكرر ما قامت به، لأنها تؤذي ذلك الكائن الضعيف ظنا منها بأنها تدللها.

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