غادة عبد الرازق تنشر دعاء دينيا لتهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،ونشرت دعاء دينيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت غادة عبد الرازق، عبر حسابها على “انستجرام”:"كل عام وأنتم بخير ..رمضان كريم".

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق فى السباق الرمضاني 2021 بـ مسلسل لحم غزال، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي.

وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى “سلطانة”،وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن والدها “الحاج جابر”.

وتعرض أولى حلقات مسلسل لحم غزال اليوم في تمام الثامنة مساء على mbC مصر



ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج محمد أسامة .