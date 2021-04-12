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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة نسرين عمر: الاقتصاد الأخضر هو صحة المستقبل

النائبة نسرين عمر
النائبة نسرين عمر

ثمنت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب نشاط اللجان المشتركة في مجلس النواب وعرضها اتفاقية القرض المطروح بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار بعد قرار الرئيس السيسي بالموافقة وعرضها على مجلس  النواب.

 

وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها إلى أن الاقتصاد الأخضر هو الذي يرتكز عليه جودة الحياة وأن زيادة الانبعاثات يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التصحر وتلوث الهواء، وبدأت تظهر أبحاث لعلاقة انتشار الكورونا والتلوث البيئي في أمريكا وأوروبا بمعنى أي اختلال في النظام مرتبط بانتشار الأوبئة.

 

وأكدت النائبة نسرين عمر أنه من ضمن الخطة المتكاملة لإدارة المناخ وجودة الهواء للحد من الانبعاثات هو الاهتمام والحفاظ علي الغطاء النباتي الأخضر لما له من أهميات عدة للحفاظ علي البيئة ودرست لنا في مراحل التعليم الأولية وهو امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين واستخدام الطاقة البديلة الطاقة الشمسية وكذلك الاهتمام بمنظومة تدوير المخلفات وخاصة غير القابلة للتحلل مثل الزجاج والبلاستيك والمعادن وأيضا أهمية نشر ثقافة منع الانبعاثات مع الجهات المعنية  والمناهج الدراسية وإشراك كليات العلوم بالجامعات المصرية بالمشاركة الفعالة في التدريب والتثقيف و التعريف بالآثار الضارة لتلوث الهواء علي صحة المواطن.

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