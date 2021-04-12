المحكمة تكشف قصة الـ 500 جنيه رشوة بين مدير أوقاف القاهرة وكبير أئمة غرب

الشهود اختلفوا حول رؤية مظروف الرشوة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية الرشوة التائهة داخل المظروف الأبيض بين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكبير أئمة إدارة أوقاف غرب القاهرة المقيدة برقم 313 لسنة 61 قضائية عليا.

قضت ببراءة كبير أئمة إدارة أوقاف القاهرة من تقديم رشوة ومحازاته بالخصم يوم لمخالفته قرارات العمل وتوجه للمديريه دون إذن.

أكدت المحكمة أن المخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال ا. ع كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة بأنه قام بعرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من (2) ورقة فئة (200) جنية و (1) ورقة فئة (100) جنية بإجمالي (500) جنيه على خ. ا. مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب اانتهاء الااجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية بغرض التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

وجاء بأقوال محمد شحاتة، مدير إدارة شرق مدينة نصر، أنه بعد انتهاء الاجتماع الشهري بمكتب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وأثناء الانصراف وكان يجمع متعلقاته الشخصية فانتبهت على صوت الشيخ مدير المديرية وهو ينادي على مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهو يقول له "تعالى إرجع خد الظرف بتاعك" ولم يرجع الشيخ وانصرف فقام وكيل الوزارة بإمساك الظرف ورفعه إلى الحاضرين وهو منهم وقام بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ مالي به مبلغ 500 جنية، لكنه أكد في شهادته انه لم ير المحال الأول وهو يقوم بتسليم الشيخ مدير المديرية المظروف المتواجد به المبلغ المالي.

كما قال أحمد عبد المنعم عبد الرحمن، مفتش عام ديوان عام وزارة الأوقاف، بأنه أثناء تواجده بمديرية أوقاف القاهرة بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة بعد إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر فوجئ بصوت وكيل الوزارة وهو في يده ظرف ويقول الظرف فيه ايه إفتح الظرف موجهاً كلامه لكبير الأئمة ولكن هذا المفتش كان قد انصرف من الحجرة فقام وكيل الوزارة بفتح الظرف أمام الجميع وتبين وجود مبلغ مالي به ثم بعد ذلك قام باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة وإرفاق المبلغ به وطلب منه التوقيع كشاهد

وأضاف بأنه لم ير المحال هو يقوم بتسليم وكيل المديرية المظروف المغلق المتواجد به مبلغ 500 جنية ولكنه رأى الظرف في يد الوكيل وهو يوجه الكلام لإبراهيم عبد النبي، فضلاً عن أقوال رمضان محمد عبد الغني مسعود، مفتش دعوة بمديرية أوقاف الفيوم بأن الشيخ المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام بإعطاء مدير مديرية أوقاف القاهرة مظروف داخل مكتبه عقب إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة للمديرية وحال قيام الشيخ بفتح المظروف تبين وجود مبلغ 500 جنية وفر هاربًا بعدها الشيخ إبراهيم عبد النبي

وقام الشيخ باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة بالواقعة. بالإضافة إلى أقوال أحمد محمد محمد حسن، مدير إدارة أوقاف المقطم بمديرية أوقاف القاهرة، بأنه حضر شخص يعمل مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهذا ما علمه بعد ذلك من أنه موظف بهذة الإدارة وكان متوجه إلى الشيخ مدير مديرية أوقاف القاهرة بمكتبه وأعطاه امامه مظروف وقام الشيخ بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ 500 جنية بالمظروف وإنصرف فجأة المفتش المذكور عقب فتح المظروف فقام الشيخ بالمناداة على مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة بالواقعة.

وأضاف الشاهد بأنه رأى المفتش وهو يقوم بتسليم مدير مديرية أوقاف القاهرة المظروف ولم يحدث أمامه أن طلب ، كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة من مدير مديرية الأوقاف طلباً محدداً، وكذا أقوال محمد فتحي أبو الحسين، وكيل مديرية الأوقاف بالقاهرة، بأنه بعد إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة ففوجئ بقيام المفتش بمنح مظروف مغلق ، فقام الشيخ بفتح المظروف فوجد به مبلغ مالي، فثار الشيخ ، ففر المفتش المذكور هارباً، وأضاف أنه لا يعلم سبب هذة الواقعة.

وأكدت المحكمة أن أقوال الشهود اختلفت حول صحة واقعة قيام المحال بتسليم الشيخ مدير أوقاف القاهرة ظرفًا به مبلغ خمسمائة جنيه، فشهد البعض منهم أنه لم ير المحال يسلمه أى مظروف، وشهد البعض الآخر أنهم شاهدوا المحال يسلم مدير الأوقاف المظروف، وأكد جميع الشهود على أنهم لم يسمعوا المحال يطلب من الثانى شيئا، وإزاء تضارب أقوال الشهود حول واقعة تسليم المحال للثاني ظرفا يحتوى على مبلغ نقدى، وإجماعهم على عدم سماعهم للمحال يطلب شيئا من الشيخ خالد خضر، فقد حامت الشكوك والظنون حول صحة هذه الوقائع والأفعال ومدى صحة صدورها عن المحال، وبذلك فإنها لم تعد ثابتة يقينا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائته مما هو منسوب إليه، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال والتى تتمثل فى أنه توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة دون الحصول على خط سير رسمي من جهة عمله، فقد تبين للمحكمة أن المحال كان قد توجه إلى مكتب مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وقد أقر بالتحقيقات أنه ذهب إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة للسؤال عن مستحقاته المالية المتأخرة، بدون خط سير رسمي، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بخصم أجر يوم واحد من راتبه.