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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية: تصاريح العمرة متاحة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام

صدى البلد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام -من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا- طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. 

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية، وحرصًا منها هي وشركاء النجاح في منظومة خدمات ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والإشراف على راحتهم مع الحرص والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد الحرام.

 

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