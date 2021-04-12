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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو نبيل رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية ومحمد موسى مساعدا

الطيار عمرو أبوالعينين
الطيار عمرو أبوالعينين

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا، اليوم، الاثنين، بتكليف الطيار عمرو نبيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

وشغل الطيارعمرو نبيل، عدة مناصب داخل قطاع الطيران المدني أخرها رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني.


كما أصدر رئيس القابضة، قرارا بتكليف الطيار محمد موسي للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وهو يشغل منصب مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

 

 

الطيار عمرو أبوالعينين مصر للطيران الطيار عمرو نبيل مصرللطيران للخطوط الجوية

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