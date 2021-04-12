درة وزوجها بجانب الرئيس التونسي أثناء زيارته لمصر.. صورة

نشرت الفنانة التونسية، درة صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ظهرت فيها مع زوجها بجانب الرئيس التونسي قيس سعيد ،وذلك خلال زيارته لمصر لتعزيز التعاون بين البلدين.

وكتبت درة معلقة على الصورة: "شرفنا اليوم لقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في مقر السفارة التونسية بالقاهرة ".

وغادر مطار القاهرة الدولي مساء أمس الأحد، قيس سعيد، رئيس تونس ، عقب انتهاء زيارته الرسمية للبلاد والتي استغرقت لمدة 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وتناولت مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره التونسي ، عدد آخر من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة، استعرض الرئيس السيسي آخر التطورات في هذا الصدد، وثمن الرئيس التونسي من جانبه الجهود المخلصة التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل ، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية فى مياه النيل .

وأجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد علي هامش زيارته لمصر، جولة سياحية بعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية في القاهرة ، بينها مسجد الحسين وشارع المعز ، بالإضافة إلي زيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة .