فوز 4 علماء بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية،الفائزين بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020، والتى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وفاز الدكتور مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بجائزة الدولة التقديرية (في مجال العلوم الزراعية).

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وفاز الدكتور أيمن سامي إبراهيم سعد الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الدولة للتفوق (في مجال العلوم الهندسية)،

وفازت الدكتورة أسماء فهمى عبد الجيد خليل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية (فى مجال العلوم الزراعية)،وفاز الدكتور محمد محمود محمد محيي الدين، المدرس بكلية الصيدلة، بجائزة الدولة التشجيعية (في مجال العلوم الطبية).

واستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريقان من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الفريق الأول لزيارة تجديد اعتماد كلية طب الأسنان، والفريق الثانى لزيارة اعتماد برنامجى هندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة.



دار خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الجامعة لكلتا الكلتين لتطوير البرامج الدراسية بها للحصول على الاعتماد.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تقدم كل المتاح لاستيفاء معايير الاعتماد بكليات ومعاهد الجامعة واستكمال الانشاءات والبنية التحتية بالجامعة.



حضـر اللقاء الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتـور أحمـد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة اجلال موسى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب الأسنان، والدكتورة شيرويت الغلمى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.