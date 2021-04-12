استياء بين المواطنين في بريطانيا بسبب وفاة الأمير فيليب

قررت السكة الحديد البريطانية تغيير ألوان الموقع الخاص بها من الألوان إلى الأبيض و الأسود تكريما للأمير فيليب عقب وفاته و لكن تسبب ذلك في حالة من الاستياء بين المواطنين لعدم قدرتهم على الرؤية بشكل واضح .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رواد المواقع التواصل في بريطانيا اعلنوا استياءهم من تغيير الوان الموقع الالكتروني الذي يدخل عن طريقه المواطنين لحجز تذاكر السفر الخاصة بهم .

أعلنت هيئة السكك الحديدة في بريطانيا أن تحول صفحتها للون الأسود و الابيض بسبب وفاة الامير فيليب، و لكن واجه المواطنون بعض العراقيل أثناء حجز التذاكر بسبب اظلام بعض الخانات التي يتم الحجز من خلالها بعد تغيير الالوان إلى الاسود.

طالب المواطنين بسرعة إعادة ألوان الموقع الخاص سكك الحديد لأنها فكرة غير مرغوب فيها ، خاصة بعد تلقي العشرات من الشكاوي في الساعات الاولى من تغيير الالوان.

جدير بالذكر أن الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، توفى صباح الجمعة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية .

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