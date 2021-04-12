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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقرارات بالحالة الصحية لكل نائب قبل التطعيم بلقاح كورونا

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تطعيم النائب مصطفى بكرى بلقاح كورونا

توافد عدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب لكتابة إقرارات بالموافقة على تلقى لقاح  فيروس كورونا المستجد "تحت تصريح الطوارئ".

ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بالعضو وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والرقم القومى والنوع .

كما يتضمن الإقرار الأجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بحالة الشخص قبل تلقى اللقاح .
ويقوم كل عضو بتصوير بطاقة الرقم القومى وتسليمها مع الإقرار .

وحرص النواب على الحضور باكرا للتطعيم وكان  المستشار الدكتور حنفي جبالي،قد وجه  رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

وبدأ أعضاء مجلس النواب في تلقي لقاح فيروس كورونا في قاعة 25 / 30 بالمجلس.

وأكد رئيس البرلمان، على الأعضاء خلال الجلسة العامة، على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعا: نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.

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مجلس النواب فيروس كورونا النواب مجلس الوزراء الجلسة العامة للبرلمان

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