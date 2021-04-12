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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

7.5 مليون جنيهاً لــ 3 سيارات فاكيوم لتطهير بيارات الصرف الصحى بأسيوط

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، على دعم أسطول الشركة الميكانيكي ب ٣ سيارات فاكيوم، بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيهاً، مما يدعم خطة التطهير والتعقيم الموضوعة بصفة دورية لتغطية كافة أرجاء المحافظة، فضلاً عن الخطة الطارئة التى توجهها الشركة فى حالة وجود أى انسدادات أو رواسب بيارات  الصرف الصحى تنجم عنها حدوث طفوح فجائية.


وأضاف أنه تم تدعيم اسطول معدات الشركة ب ٧ سيارات كسح فى الآونة الماضية، من بينهم ٤ سيارات، و٣ آخرين من خطة الإحلال والتجديد السنوية، فضلاً عما تم تدعيمه للأسطول الميكانيكى مع مطلع هذا العام ب ٣ معدات ثقيلة تم تصنيعها ذاتيا بسواعد أبناء الشركة ما بين ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها لأغراض نقل اسطوانات الكلور، وبرج كهرباء لزوم أعمال إنارة المحطات.

 

وتابع: كما تم تقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها، و٢ لودر حفار وكراكة متعددة الأغراض وحفار هيدروليكي، و٤ سيارات كباش ، و٢ أخرين مدمج لأعمال التطهير.
وأوضح أنه تم إعادة تأهيل عدد من سيارات نقل مياه وكسح ونافورى ، لتحقق الشركة أعلى معدلات كفاءة الآداء الخدمى الخاص بقطاع المياه والصرف الصحى على مستوى كافة مناطق العمل بالمحافظة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة وزيادة المعدات يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تمشيا مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

مياة الشرب حياة كريمة

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