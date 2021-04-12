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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

و صغار الصيادين

وزير القوى العاملة يوزع 3307 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بدمياط

صدى البلد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام المحافظة.

 

 وذلك فى إطار زيارته اليوم للمحافظة استكمالًا لجولاته المكوكية بمحافظات الجمهورية لتقديم الدعم اللازم للعمالة الغير منتظمة و الصيادين وذوى الهمم وشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق امالهم، وفقاً للمبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"..

 وقد جاء اللقاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و منى الاطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط.

 فيما أعربت "المحافظ" عن اعتزازها بزيارة وزير القوى العاملة لمحافظة دمياط اليوم، والتى تعكس حرص كافة أجهزة الدولة على التعرف عن قرب على كافة المشكلات التى تواجه الفئات التى تستهدفها المبادرة، و الإسراع فى تذليل كافة العقبات لحل تلك المشكلات و توفير الرعاية للعمالة الغير منتظمة، مشيدة بما حققته الوزارة لدعم هذه الفئات خاصة خلال الظروف الاستثنائية التى شهدتها البلاد لمواجهة جائحة كورونا..

وأوضحت "الدكتورة منال عوض" أن اللقاء تناول مناقشة آليات دعم قطاع صناعة الأثاث، و تحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة، لتطويع التكنولوجيا الحديثة لتطوير هذا القطاع خاصة بمجالى التصميم و التسويق، لمواكبة آخر التطورات العالمية ومن ثم استعادة صناعة الأثاث الدمياطى لموقعها الريادى بالسوق المحلى و العالمى..

ومن المقرر أن يتم توزيع ٣٣٠٧ وثيقة تأمين على الحياة لعدد العمالة الغير منتظمة و صغار الصيادين، كما سيتم تسليم ١٠ شهادات تدريب للمتدربين فى مجال الخياطة والكهرباء المتخرجين من وحدة المتنقلة التى نفذتها مديرية القوى العاملة خلال الفترة الماضية بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد، وكذا تسليم ٢٠ فرصة عمل و ١٢ ماكينة للخياطة والتصوير والتغليف ومفاتيح لذوى الهمم من المتدربين بمبادرة "مصر بكم أجمل.

 

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