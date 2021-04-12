عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تغريم 13 شركة بالبورصة لعدم إرسال القوائم المالية

صدى البلد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الاثنين، توقيع التزام مالي على 13 شركة قدرها 5 آلاف جنيه، لعدم موافاة البورصة بالقوائم حتى جلسة 15 أبريل، مع منح تلك الشركات مهلة إضافية حتى 30 أبريل لإرسال القوائم المالية على أن يسدد الالتزام المالى خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية بنهاية المهلة الممنوحة لها، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

اقرأ أيضاً..ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين
 

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 28 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.

اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشرات البورصة تراجع ايجي اكس 30 غرامات البورصة أخبار أقتصاد

ترشيحاتنا

أول مشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج أمام البرلمان

مستشار رئيس : الكراكتان مهاب مميش وطنطاوي يرفعان من مستوى الإنقاذ بقناة السويس

السيطرة على حريق بمحل تجاري في عين شمس

إقرارات بالحالة الصحية لكل نائب قبل التطعيم بلقاح كورونا

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بقصر التحرير بالقاهرة

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد