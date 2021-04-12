تغريم 13 شركة بالبورصة لعدم إرسال القوائم المالية

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الاثنين، توقيع التزام مالي على 13 شركة قدرها 5 آلاف جنيه، لعدم موافاة البورصة بالقوائم حتى جلسة 15 أبريل، مع منح تلك الشركات مهلة إضافية حتى 30 أبريل لإرسال القوائم المالية على أن يسدد الالتزام المالى خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية بنهاية المهلة الممنوحة لها، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

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كما قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 28 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.