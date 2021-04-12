أسامة ربيع عن كراكة مهاب مميش: ما يتم غير مسبوق لـ أسطول الهيئة

قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس هى أهم شريان فى العالم للمجري الملاحي، ونحن الآن نحتفل بتدشين الكراكة مهاب مميش.



اضاف خلال كلمته بـ احتفالية هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة مهاب مميش، إن الكراكة مهاب مميش، تعتبر من أكبر الكراكات، وأن ما يتم غير مسبوق لـ أسطول الهيئة.



وكشف أنه سيحدث نقلة نوعية فى الهيئة وأن هذه الكراكة تأتى وفقًا للتطوير الذى يتم فى الهئية بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

