مستشار رئيس : الكراكتان مهاب مميش وطنطاوي يرفعان من مستوى الإنقاذ بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية بمدن القناة، إن إدارة الكراكات اقترحت تجديد الأسطول الخاص بالقناة لمواجهة الطوارئ.

وأضاف مهاب مميش ، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة مهاب مميش، أن القناة استطاعت تدبير العملة الصعبة الخاصة بالكراكات، لافتا إلى أنه اليوم يتم جنى ثمار جهود مهندسي ورجال الكراكات.

وتابع مهاب مميش أن إنشاء تلك الكراكتين مهاب مميش وطنطاوي يرفع من مستوى الأمن والمرور الملاحي بقناة السويس، كما أنهم سيتدخلون في أي عملية إنقاذ أو تعطل فى المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات "حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان".

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة ‏لم تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وتعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان" بالإضافة إلى 15 قاطرة من قاطرات الهيئة وبمشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة من إداراتها المختلفة كانوا على قدر الحدث وتعاملوا باحترافية ومهنية.