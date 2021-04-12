مهاب مميش : قناة السويس شرف للمصريين جميعا.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية ، فى العالم كله إن الهيئة أثبتت برجالها وبرأسها وكل العاملين فيها أنها من اقوى الهيئات في العالم ، لافتة إلى أن قناة السويس أثبتت أهميتها فى العالم كله .

وأضاف “ مميش ” ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن " لما قناة السويس وقفت العالم كله حصلت قلق كبير جدا .. قناة السويس شرف لنا جميعا ولمصر " .

وأشار رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية ، إلى أنه يتمنى أن تكون قناة السويس دائما فى العلا ، ورجال قناة السويس والموظفين والعاملين والموظفين دائما رافعين من شأننا و نمرة واحد فى مصر والعالم .

وتابع :" كل الامنيات الطيبة وتكون قناة السويس والعاملين فيها مشرفنا ورافعين راسنا وهم نمرة للمشروعات التنموية بمدن القناة " .