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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهاب مميش : قناة السويس شرف للمصريين جميعا.. فيديو

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية  ،  فى العالم كله إن الهيئة أثبتت برجالها وبرأسها وكل العاملين فيها أنها من اقوى الهيئات في العالم ، لافتة إلى أن قناة السويس  أثبتت أهميتها فى العالم كله   .

وأضاف “ مميش ” ، خلال كلمته المذاعة اليوم ،  أن " لما قناة السويس وقفت العالم كله حصلت قلق كبير جدا .. قناة السويس شرف لنا جميعا ولمصر " .

وأشار رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية  ، إلى أنه يتمنى أن تكون قناة السويس دائما فى العلا ،  ورجال قناة السويس والموظفين والعاملين والموظفين دائما رافعين من شأننا و نمرة واحد فى مصر والعالم .

وتابع :" كل الامنيات الطيبة وتكون قناة السويس والعاملين فيها مشرفنا ورافعين راسنا وهم نمرة للمشروعات التنموية بمدن القناة " .

اخبار توك شو اخبار هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش

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