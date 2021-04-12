نائب يطالب الحكومة بتقليل عجز الموازنة العامة للدولة
شدد النائب عبد الحميد الدمرداش على ضرورة البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم : " نعلم أن التحديات ضخمة و أن الدولة و الموازنة تأثرت بسبب كورونا خاصة في ظل تراجع السياحة و الاستثمار على الإيرادات.
وقال الدمرداش خلال كلمته في الجلسة العامة :"من الطبيعي أن نجد عجز في الموازنة . و من الغير طبيعي الا يكون للهيئات الاقتصادية دور في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة و البحث عن إيرادات لتقليل العجز.
ووجه تساؤل للحكومة :" ماذا تم في الاقتصاد غير الرسمي و ماذا فعلت الحكومة لإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي ".