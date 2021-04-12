أسامة ربيع : الكراكة مهاب مميش توفر العملة الأجنبية وعبرنا الأزمة بكفاءة

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن الكراكة "مهاب مميش " لديها قدرة على التكرير على عمق 35 كم ، إلى جانب قدرتها على التكريك في التربة الصخرية ، وهو مايوفر العملة الأجنبية الصعبة لهيئة قناة السويس .

ولفت الفريق أسامة ربيع ، خلال إحتفالية تدشين الكراكة "مهاب مميش " ، إلى مجهودات العامين بهيئة قناة السويس ، خلال أزمة السفينة الجانحة ، معقبا : " تعاملنا بكفاءة وخبرة في كافة التخصصات " .

وأضاف خلال كلمته بـ احتفالية هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة مهاب مميش، إن الكراكة مهاب مميش، تعتبر من أكبر الكراكات، وأن ما يتم غير مسبوق لـ أسطول الهيئة.



وكشف أنه سيحدث نقلة نوعية فى الهيئة وأن هذه الكراكة تأتى وفقًا للتطوير الذى يتم فى الهئية بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.