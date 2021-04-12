انطلاق فعاليات ورشة العمل السابعة لجراحة المسالك البولية بطب أسوان

تحت عنوان " الجديد في امراض السلس البولي واضطرابات المثانة " انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل السابعة لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعه أسوان ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورمجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ورئيس المؤتمرالدكتورمحمد مصطفى حسين رئيس القسم ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وشهد المؤتمر نخبة من أساتذة المسالك بالجامعات المصرية ومنهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية وإستشارى إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول، والدكتور أحمد صلاح مدرس بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب أسوان والمسئول عن وحدة إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم الحضور قبل الدخول إلى القاعة ، بجانب التشديد على إرتداء الكمامات الطبية وتطبيق التبادل الإجتماعي بين الحضور.

وأقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يتابع المرور الميداني للجان المتابعة الخاصة بطلبات التصالح

ورحب الدكتور أيمن عثمان بالحضور وضيوف المؤتمر والذي ضم نخبه من أطباء المستشفى الجامعي وخاصة قسمى جراحة المسالك البولية والتناسلية والنساء والتوليد)، مشيداً بدور الجامعة التعليمي والطبي والمجتمعي والبحثي ومدي أهمية دور كلية الطب في البحث العلمي والعمل علي رفع تصنيف جامعة أسوان فى التصنيفات العالمية وتصنيف جامعة أسوان ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لما تقوم به الكلية من إقامة مؤتمرات علمية وطبية والعمل علي نشر الأبحاث العلمية في مجلات علمية عالمية ، وأن الجامعة دائماً وأبداً ما تقوم بدعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.

فيما أشارالدكتور محمد زكي الدهشورى إلي أن قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب جامعة أسوان يضم أنشطة عديدة يتم تنفيذها وتفعيلها من خلال الأطباء القائمين به، وان هناك مجهود كبير يبذل بالقسم للارتقاء به ، وكذلك العمل علي عقد العديد من المؤتمرات بشكل سنوى والقيام بتنظيم لقاءات علمية وورش عمل بصفة دورية للوقوف على أرض صلبة .

وقال زكي الدهشورى بأنه تعد هذه الورشة السابعه التى يعقدها قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية برئاسة الدكتور محمد حسين الذي أكد على ن المؤتمر يتناول عدة محاضرات علمية حاضر بها العديد من المتخصصين والخبراء وعلي رأسهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور بلال فرحان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بجامعة UTMB – Texas، والذى قام بألقاء محاضرة أون لاين ، والدكتور حسان على مدرس المسالك البولية بطب أسوان ، والدكتور أحمد صلاح مدرس المسالك البولية بطب أسوان، وذلك لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء واساتذة المسالك البولية بمختلف الجامعات.

4

5