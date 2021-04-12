شاهد.. تركي آل الشيخ برفقة عدد من صناع الفن بمصر

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له برفقة عدد من نجوم الفن بمصر ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك : "

وعلق على الصورة قائلا : " “ تشرفت بلقاء نخبة من صناع الموسيقى والفن في مصر الحبيبة ” .



وكان من أبرز الحاضرين : " هاني فرحات ، أمير عبد المجيد ، وليد فايد ،مدحت خميس ،تامر عاشور ،نادر حمدى ، صلاح الشرنوبي ،وليد سعد ، خالد عز ،محمد رحيم ، عزيز الشافعي ، تامر علي ، رامي جمال ، محمد يحيي ، محمد مصطفي ، ، مصطفي العسال ، إسلام زكي ، محمد عبيه ، خالد تاج الدين ، عادل حق ، نادر عبد الله ، توما ، ممدوح الجبالي ، أمير طعيمة ، تامر حسين ، أحمد المالكي ، بهاء الدين محمد ، أيمن بهجت قمر ، تميم ، هاني يعقوب ، أحمد عادل ، مدين ، عمرو الشاذلي ، فهد الشلبي ، شادي حسن ، صابر كمال ، جمال الخولي ، نابلسي ، د.تامر إبراهيم ، صلاح الجهيني ، رامز سليمان ، تيمور سامح " .

