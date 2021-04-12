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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. تركي آل الشيخ برفقة عدد من صناع الفن بمصر

صدى البلد

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له برفقة عدد من نجوم الفن بمصر ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك : " 

وعلق على الصورة قائلا : "  “ تشرفت بلقاء نخبة من صناع الموسيقى والفن في مصر الحبيبة ” . 


وكان من أبرز الحاضرين : "  هاني فرحات ، أمير عبد المجيد ، وليد فايد ،مدحت خميس ،تامر عاشور ،نادر حمدى ، صلاح الشرنوبي ،وليد سعد ، خالد عز ،محمد رحيم ، عزيز الشافعي ، تامر علي ، رامي جمال ، محمد يحيي ، محمد مصطفي ، ، مصطفي العسال ، إسلام زكي ، محمد عبيه ، خالد تاج الدين ، عادل حق ، نادر عبد الله ، توما ، ممدوح الجبالي ،  أمير طعيمة ، تامر حسين ، أحمد المالكي ، بهاء الدين محمد ، أيمن بهجت قمر ، تميم ، هاني يعقوب ، أحمد عادل ، مدين ، عمرو الشاذلي ، فهد الشلبي ، شادي حسن ، صابر كمال ، جمال الخولي ، نابلسي ، د.تامر إبراهيم ، صلاح الجهيني ، رامز سليمان ، تيمور سامح " . 
 

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