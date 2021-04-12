مركز مصر للدراسات الاقتصادية: برنامج الإصلاح له الفضل في العبور من أزمة كورونا |شاهد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الإشادات الدولية التي حصلت عليها مصر خلال جائحة كورونا، ناجمة عن ما حدث بالفعل على أرض الواقع بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية الأولى، أن الدولة المصرية أثبتت صلابة وقوة على تلاقي الصدمات، خاصة خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أن البلدان التي قدمت دعما دوليا للمالية العامة، ستكون لديها قدرة أكبر على التعافي من الجائحة.

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالزيادة، حيث تتعافى البلدان من أزمة فيروس كورونا التي بدأت في عام 2020.



من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4٪ في عام 2021 ، ارتفاعًا من توقعات الصندوق في أكتوبر البالغة 3.2٪.