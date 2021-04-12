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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سألنا الجماهير: هل يؤثر خروج الزمالك من أفريقيا على أداء الفريق

صدى البلد

ودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، على الرغم من فوزه على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر ىبهدف لكل فريق.

وانتشرت انتقادات عديدة من الجمهور المصري عقب مشاهدة المباراه واختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض ،رصدتها عدسة صدى البلد.

في البداية قال مصطفي احمد: تواطؤ الترجي مع مولودية الجزائر كان واضحا أمام العالم كله بما فيهم الاتحاد الإفريقي، حدث اتفاق بين الناديين على النتيجة، لكن لن يستطيع أحد إثبات ذلك، في النهاية الزمالك ودع البطولة، مشددا على الزمالك أن يركز في بطولتي الدوري والكأس.

وأوضح محمد سالم أن لزمالك يحتاج مهاجم جيد،كما ألقي اللوم على لاعبي الزمالك لأنهم قصروا ،رغم أنهم يمتلكون مهارات تؤهلهم لأدوار متقدمة كما أن كثرة تغيير الادارات والجهاز الفني يضعف من الروح المعنوية للاعب وتؤثر عليه بشكل أو بأخر.

وأكد شوقي ذكي ان آلام الجماهير كبيرة بسبب الخروج بهذه الطريقة، فسقف الطموح كان مرتفعا خاصة وأن الفريق حقق في آخر عامين قفزة تحسب له على صعيد البطولات.

وتابع مايكل سميح "أن من يلام لخروج الزمالك هو الزمالك فقط بلاعبيه وجهازيه الفني والإداري، لكن الفريق القوي لا يقف على الأطلال ويبحث عن الأعذار، وفريق القلعة البيضاء أكبر من تلك الصغائر وسيتعلم من هذا الدرس وسيعود أقوى، مع أماني أن تنقلب سلبيات الخروج القاري إيجابيات في الدوري والكأس محليا، خاصة وأن القلعة البيضاء تستعد لكلاسيكو مصر ضد الأهلي في الدوري بعد مواجهة حرس الحدود في الكأس.

 


 

الزمالك

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