ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر بالبحيرة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة شنت حملة على الأنشطة التجارية، حملة مكبرة وتم ضبط 1.5 طن زيت طعام سائب بخزان قادم من مركز ديرب نجم، وتم تحرير المحضر رقم ٧٤٧ جنح طوارئ أمن دوله لعدم وجود فواتير ومستندات تدل على الإنتاج والصلاحية وتم التحفظ على الزيت المضبوط بأحد خزانات تعبئة الزيت.

كما تم ضبط ١٠٠ كرتونة زيت طعام تمويني بكل كروتونة ١٢ عبوه بإجمالي ١٢٠٠ عبوة بأحد المخازن يقوم صاحب المخزن بالتعبئة بدون ترخيص وتم تحرير محضر ٧٤٨ جنح طوارئ أمن دولة.

وتم تحرير محضر لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وتم التحفظ على ٣٠ كيلو جرام وتم ضبطها بأحد المطاعم وتم تحرير محضر ٧٤٢ جنح طوارئ أمن دولة.

كما تم تحرير ٢ محضر مجهول المصدر ملح طعام، وتم التحفظ على ٤ طن (ملح طعام) بمعملين لتصنيع الجُبن الأبيض، وتم تحرير محضر ٧٤٣ و ٧٤٤ جنح طوارئ أمن دولة و تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بأرقام ٧٤٥ و٧٤٦ جنح طوارئ أمن دولة.