عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر بالبحيرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين أولاد صقر برئاسة  محمد اﻷلفي مدير الإدارة شنت حملة على الأنشطة التجارية، حملة مكبرة وتم  ضبط 1.5 طن زيت طعام سائب بخزان قادم من مركز ديرب نجم، وتم تحرير المحضر رقم ٧٤٧ جنح طوارئ أمن دوله لعدم وجود فواتير ومستندات تدل على الإنتاج والصلاحية وتم التحفظ على الزيت المضبوط بأحد خزانات تعبئة الزيت.

 

كما تم ضبط  ١٠٠ كرتونة زيت طعام تمويني بكل كروتونة ١٢ عبوه بإجمالي ١٢٠٠ عبوة بأحد المخازن يقوم صاحب المخزن بالتعبئة بدون ترخيص وتم تحرير محضر ٧٤٨ جنح طوارئ أمن دولة.

 

وتم تحرير محضر لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وتم التحفظ على ٣٠ كيلو جرام وتم ضبطها بأحد المطاعم وتم تحرير محضر ٧٤٢ جنح طوارئ أمن دولة.

 

كما تم تحرير ٢ محضر مجهول المصدر ملح طعام، وتم التحفظ على ٤ طن (ملح طعام) بمعملين لتصنيع الجُبن الأبيض، وتم تحرير محضر ٧٤٣ و ٧٤٤ جنح طوارئ أمن دولة و تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بأرقام ٧٤٥ و٧٤٦  جنح طوارئ أمن دولة.

بطاقات تموينية تموينية الشىرقية محافظ الشرقية وزارة اتموين

ترشيحاتنا

أول مشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج أمام البرلمان

مستشار رئيس : الكراكتان مهاب مميش وطنطاوي يرفعان من مستوى الإنقاذ بقناة السويس

السيطرة على حريق بمحل تجاري في عين شمس

إقرارات بالحالة الصحية لكل نائب قبل التطعيم بلقاح كورونا

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بقصر التحرير بالقاهرة

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد