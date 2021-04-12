رسالة تهنئة الي رئيس الجمهورية
رئيس الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان
أرسل المستشار عبدالله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
كما أرسل تهنئة إلى وزير الأوقاف ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمناسبة شهر رمضان الكريم داعين الله أن يمن بهذه المناسبة الخير والبركات لشعب مصر.