النواب ينتقدون غياب الوزراء ويطالبون بحضور رئيس الحكومة أثناء مناقشة الحساب الختامي

انتقد نواب البرلمان غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وعلق رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي "هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة وأضاف رئيس البرلمان، "وزير المالية د. محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد".

و كان في مقدمة من انتقدوا الحكومة النائب ضياء داود الذي قال "الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا مضيفا الرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة ولو الحكومة واثقة أنها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي هو أنها ستلتفت عن ملاحظات و توصيات البرلمان وأضاف "الشعب ينتظر منا رقابة أفضل".

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي يجب أن يشارك في الجلسة العامة تمثيل حكومي رفيع المستوى.

وأضاف خلال الجلسة العامة "الهيئات الخاسرة لا يجب أن تقبض مكافآت، وأشار "يجب الالتفات إلى الأثر الأكبر لفيروس كورونا والذي قد يحدث خلال المرحلة القادمة ويجب نحسن عجز الموازنة والبحث عن الإيرادات غير الضريبية ودعم القطاع الخاص والاستثمار والبحث عن موارد أخرى من التصدير والإيرادات الحقيقية من التجارة والزراعة والصناعة.

وطالب بدراوي بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في الرد على الملاحظات الخاصة بالنواب على الحساب الختامي.