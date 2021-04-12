قناة السويس: استلام الكراكة حسين طنطاوي فى أغسطس الجاري

خلال تدشين الكراكة مهاب مميش

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم يعتبر يومًا مشهودًأ من أيام القناة، موضحًا أن القناة شاهدة على بطولات المصريين.



وأضاف خلال كلمته بـ احتفالية هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة مهاب مميش، أن القناة تعتبر أهم شريان ملاحي بالعالم، وذلك بفضل عقول أولادها.



وتابع: : نحن الآن نحتفل بتدشين الكراكة مهاب مميش، التى هى أكبر كراكة فى الشرق الأوسط و افريقيا".



وتابع أنه فى أغسطس من العام الجاري سيتم استلام الكراكة حسين طنطاوي، من هولندا.



