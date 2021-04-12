عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال تدشين الكراكة مهاب مميش

قناة السويس: استلام الكراكة حسين طنطاوي فى أغسطس الجاري

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم يعتبر يومًا مشهودًأ من أيام القناة، موضحًا أن القناة شاهدة على بطولات المصريين.


وأضاف خلال كلمته بـ احتفالية هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة مهاب مميش، أن القناة تعتبر أهم شريان ملاحي بالعالم، وذلك بفضل عقول أولادها.


وتابع: : نحن الآن نحتفل بتدشين الكراكة مهاب مميش، التى هى أكبر كراكة فى الشرق الأوسط و افريقيا".


وتابع أنه فى أغسطس من العام الجاري سيتم استلام الكراكة حسين طنطاوي، من هولندا.

 


 

قناة السويس الكراكة حسين طنطاوي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الكراكة مهاب مميش

ترشيحاتنا

أول مشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج أمام البرلمان

مستشار رئيس : الكراكتان مهاب مميش وطنطاوي يرفعان من مستوى الإنقاذ بقناة السويس

السيطرة على حريق بمحل تجاري في عين شمس

إقرارات بالحالة الصحية لكل نائب قبل التطعيم بلقاح كورونا

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بقصر التحرير بالقاهرة

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

محمد رمضان أمام المحاكم مرة أخرى بعد اتهام عمرو أديب له بسبه وقذفه

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد